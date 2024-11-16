حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مستوطنة كتسرين وتجمعًا لقوات العدو شرقي بلدة مركبا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم السبت 16-11-2024، مستوطنة كتسرين، بصلية صاروخيّة".

‏وأكد الحزب أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم السبت 16-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا، بصلية صاروخيّة".