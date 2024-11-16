حزب الله: هاجمنا بمسيّرات انقضاضيّة مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة في قاعدة عتليت جنوبي حيفا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من صباح اليوم السبت 16-11-2024، هجومًا جوّيًا بسربٍ من ‏المسيّرات الانقضاضيّة على مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة".

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