"حزب الله": استهدفنا تجمعَين لقوات العدو في مستوطنة المنارة وشرق مارون الراس

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم السبت 16-11-2024، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصلية صاروخيّة".

وفي بيان آخر، أفاد بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم السبت 16-11-2024، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس، بصلية صاروخيّة".