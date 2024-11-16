غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي وقت سابق، هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ حددها في خرائط في مناطق حارة حريك وبرج البراجنة والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وطالب في التهديد اخلاء المباني والابتعاد عنها.
ويأتي ذلك بعد سلسلة غارات استهدفت صباح اليوم حارة حريك وتسببت في تدمير عدد من المباني مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
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