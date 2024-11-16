شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد اختصاصات اللجنة الوزارية المشرفة على شئون الحج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون 6 من القانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج 5 اختصاصات لـ"اللجنة الوزارية" المشرفة علي شئون الحج، حيث نصت المادة علي أن تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

1 - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

2 - وضع ضوابط اختيار الحجاج.

3 - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.

4 - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

5 - النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.