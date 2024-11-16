شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد اختصاصات اللجنة الوزارية المشرفة على شئون الحج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت :سمر سلامةالسبت، 16 نوفمبر 2024 09:00 ص
حدد القانون 6 من القانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج 5 اختصاصات لـ"اللجنة الوزارية" المشرفة علي شئون الحج، حيث نصت المادة علي أن تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:
1 - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.
2 - وضع ضوابط اختيار الحجاج.
3 - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.
4 - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.
5 - النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.
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