شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين حياة المواطن والرعاية الصحية.. أبرز أهداف حملة "أيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى حملة "إيد واحدة" التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتواصل الحملة التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، في المساعدات الإنسانية ودعم المواطن المصرى ، وتهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتستمر القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق، فضلا عن توزيع المواد الغذائية، وتوزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم ، وقد لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات الحملة.

وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:



- تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.



- تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.



- تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.