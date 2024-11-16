شكرا لقرائتكم خبر عن "لتنظيم عملية البيع والشراء".. 10 بيانات يجب توافرها على السلع والمنتجات والان مع تفاصيل الخبر

وضع قانون حماية المستهلك على ضوابط لحماية حقوق المستهلكين ولضمان سير عملية البيع والشراء بشكل مناسب للطرفين وفى هذا السياق نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى:

1 - اسم السلعة.

2 - بلد المنشأ.

3 - اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.

4 - تاريخ الإنتاج.

5 - مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.

6 - شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

7 - الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.

8 - مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

9 -العمر الافتراضى.

10 - يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.