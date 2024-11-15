"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت أطراف زبود والنبي شيت ومرتفعات جنتا بقضاء بعلبك

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت أطراف زبود شمال بعلبك، أطراف النبي شيت، ومرتفعات جنتا في قضاء بعلبك".

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