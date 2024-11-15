شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: مصر ترد على الشائعات المغرضة بالأفعال والإنجازات خير دليل والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تواجه هذا الكم من الشائعات المغرضة بالأفعال وليس الأقوال، مؤكدة أن الدولة حققت الكثير من الانجازات على أرض الواقع فى كل القطاعات ما كانت تحققها إلا بقيادة وطنية حكيمة تصر على بناء الدولة بعد مرحلة عصيبة مرت بها فى ظل حكم الجماعة الإرهابية.

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه من الطبيعي أن تتعرض مصر لهذه الشائعات ممن يغارون من انجازاتها المتواصلة ولكن سيظل وعى المواطنين هو السلاح الوحيد لمواجهة هذه الشائعات ومواصلة خطة البناء والتعمير ورؤية مصر 2030، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وستظل الدولة المصرية ترد بالأفعال على أرض الواقع وليس بالأقوال.

وشددت على أن هذه الشائعات لم ولن تثنى الجمهورية الجديدة عن استكمال خطة البناء والتنمية، ومواجهة الشائعات يتطلب تضافر الجهود بين المجتمع المدني والجهات الحكومية ووسائل الإعلام.



