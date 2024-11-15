"حزب الله": استهدفنا تجمعات لقوات العدو في مستوطنان يرؤون وبرعام والمنارة

كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 06:30 من مساء اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي للمرّة الثّانية في مستوطنة يرؤون؛ بصلية صاروخيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 06:30 من مساء اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصلية صاروخيّة".
ولفت الحزب في بيان ثالث، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 06:30 من مساء اليوم، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصلية صاروخيّة".
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