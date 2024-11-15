"حزب الله": استهدفنا تجمعات لقوات العدو في مستوطنان يرؤون وبرعام والمنارة

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 06:30 من مساء اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي للمرّة الثّانية في مستوطنة يرؤون؛ بصلية صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 06:30 من مساء اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصلية صاروخيّة".

ولفت الحزب في بيان ثالث، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 06:30 من مساء اليوم، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصلية صاروخيّة".