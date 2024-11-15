بوتين لشولتس: الأزمة بأوكرانيا نتيجة سنوات من سياسة "الناتو" العدوانية ومنفتحون على استئناف المفاوضات

أعلن المكتب الصّحافي للرّئاسة الرّوسيّة (الكرملين)، في بيان، أنّ محادثةً هاتفيّةً جرت بين الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها منذ كانون الأوّل 2022، موضحًا أنّه "جرى خلال المكالمة تبادل مفصّل وصريح لوجهات النّظر حول الوضع في أوكرانيا".

وأشار بوتين، إلى أنّ "الأزمة الحاليّة كانت نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من سياسة "حلف شمال الأطلسي" (النّاتو) العدوانيّة، الّتي تهدف إلى إنشاء نقطة انطلاق مناهضة لروسيا على الأراضي الأوكرانيّة، مع تجاهل مصالح بلادنا في المجال الأمني، والدّوس على حقوق السّكان النّاطقين بالرّوسيّة".

وفيما يتعلّق بآفاق التّسوية السّياسيّة والدّبلوماسيّة للحرب، لفت إلى أنّ "الجانب الرّوسي لم يرفض أبدًا، ويظلّ منفتحًا على استئناف المفاوضات الّتي أوقفها نظام كييف".

وركّز الكرملين على أنّ "المقترحات الرّوسيّة معروفة جيّدًا، وقد تمّ تحديدها بشكل خاص في الخطاب الّذي ألقاه في وزارة الخارجية الروسية في شهر حزيران الماضي"، مبيّنًا أنّه تمّ أيضًا التطرّق إلى الوضع في العلاقات الرّوسيذة الألمانيّة. وذكر أنّه "تمّ التّأكيد على أنّ روسيا تفي دائمًا بشكل صارم بمعاهداتها والتزاماتها التّعاقديّة في قطاع الطاقة، وهي مستعدّة للتّعاون المتبادل المنفعة، إذا أبدى الجانب الألماني اهتمامًا بذلك".