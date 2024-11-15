الحكومة الروسية تفرض قيودا على صادرات اليورانيوم المخصب لأميركا

اعلنت الحكومة الروسية إنها فرضت قيودا مؤقتة على صادرات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، في خطوة رمزية ردا على حظر أميركي لواردات اليورانيوم الروسي.

واكدت الحكومة الروسية إنها وقعت قرارا بفرض قيود مؤقتة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، لكنها أضافت أن هناك استثناءات.

واوضحت الحكومة الروسية "اتخذ القرار بناء على تعليمات الرئيس ردا على القيود والحظر الذي فرضته الولايات المتحدة".

وروسيا هي أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، وتمتلك نحو 44 بالمئة من قدرة تخصيب اليورانيوم على مستوى العالم، كما أن نحو 35 بالمئة من واردات الوقود النووي للولايات المتحدة كانت تأتي من روسيا، بحسب مكتب الطاقة النووية الأميركي.

لكن في أيار، وقع الرئيس جو بايدن على قانون يحظر اليورانيوم الروسي المخصب، لكن الولايات المتحدة لديها أيضا القدرة على إصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.