ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "الجيش الإسرائيلي شنّ غارات جوّيّة استهدفت سهل باتوليه، محيط خلة خازم بين العيشية والريحان، بلدة جويا، وبلدة بيت ياحون، بالإضافة إلى قيامه بعمليّات تفجير في بلدة مركبا، تسبّبت بارتجاجات بالأرض؛ وقد سُمع صدى الانفجارات في أنحاء قضاء مرجعيون".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على جويا وبيت ياحون وتفجير في مركبا تسبب بارتجاجات أرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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