"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت الخيام والناقورة وأطراف مخيم الرشيدية في صور

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارةً استهدفت أطراف مخيم الرّشيديّة في قضاء صور، فيما نفّذت طائرة مسيّرة إسرائيليّةً غارتَين استهدفتا مدينة الخيام وبلدة الناقورة". كما ألقت القوّات الإسرائيليّة قنابل فوسفوريّة عند أطراف البازورية لجهة عين بعال، في الحي الخلفي لمدرسة "الميادين" بين البساتين والمنازل المجاورة في طلعة الهوي.

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