شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: نهتم بحصول الأطفال الأكثر احتياجا على الخدمات الطبية المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة البنك التجاري الدولي، إن المؤسسة تعمل على تقوية شراكتها مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بتمويل قيمته تتعدى 40 مليون جنيه، يشمل تشغيل 2200 قافلة طبية، تخدم ما يقرب من 400 طفل في 17 محافظة مختلفة.

وأضاف "الجنايني"، خلال حفل مؤسسة راعي مصر المقام حاليا بقصر القبة الرئاسي للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة البنك وراعي مصر ضمن مشروع أطفال أصحاء، أن "هدفنا من المشروع ضمان حصول الأطفال في المناطق النائية والأكثر احتياجا على الخدمات الطبية، لضمان تنشئة صحية وآمنة لهم".

وأشار الجنايني، إلى أن مؤسسة البنك التجاري الدولي ستظل ملتزمة بتقديم كل الدعم لأطفالنا لأنهم مستقبل مصر.

جاء ذلك بحضور خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والفنان هاني رمزي والفنانة ماجدة زكي، وعدد من الشخصيات العامة.

ويحيي النجم مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا في نهاية الاحتفالية، ويقدمان خلالها مجموعة مميزة من أغاني الطرب التي اشتهرا بها، ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات.