شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمزي يعلن عن تدشين مدينة راعي مصر بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تدشين مدينة راعي مصر بصعيد مصر في محافظة المنيا.

وقال "رمزي" خلال حفل راعي مصر المقام حاليا بقصر القبة للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة راعي مصر ضمن مشروع أطفال أصحاء: "كل ما ننزل نخدم في المحافظات لا نجد كل احتياجات المواطنين، لذلك قررنا أن تكون هناك مدينة تضم كل الخدمات لجميع الفئات الأكثر احتياجا، سواء الشباب من خلال توفير الورش، أو المرأة والطفل، لكونهم الأقل نصيبا في التعليم".

وأشار إلى أن المدينة تقع على مساحة 11 ونصف فدان، وهي عبارة عن مجمع من الخدمات التي تقدمها للمواطنين من مختلف الفئات الأكثر احتياجا، وتضم دار ايتام معاقين، دار مسنين، منطقة الورش والمدرسة الحرفية، مدرسة الصم وضعاف السمع، المدرسة الثانوية للتمريض، مستشفى خيري، دار ضيافة، ملاعب وحدائق ترفيهية، قاعات تعليمية مختلفة.

جاء ذلك بحضور خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والفنان هاني رمزي والفنانة ماجدة زكي، وعدد من الشخصيات العامة.

ويحيي النجم مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا في نهاية الاحتفالية، ويقدمان خلالها مجموعة مميزة من أغاني الطرب التي اشتهرا بها، ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات.