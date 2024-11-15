شكرا لقرائتكم خبر عن "راعي مصر" توقع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي ضمن "أطفال أصحاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي خلال الاحتفالية المقامة حاليا في قصر القبة الرئاسي، في إطار مشروع "أطفال أصحاء".

ويهدف مشروع أطفال أصحاء إلى تقديم مليونين خدمة طبية، للأطفال غير القادرين في 5000 قرية ونجع بـ 17 محافظة، وتقديم العلاج إلى 374 ألف طفل.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، وأيمن عبد المجيد مساعد وزير التضامن ، والفنان هاني رمزي والفنانة ماجدة زكي، وعدد من الشخصيات العامة.

يذكر أن مؤسسة راعي مصر تحرص على تقديم دعم للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية، في المحافظات المختلفة.

ويحيي النجم مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا في نهاية الاحتفالية، ويقدمان خلالها مجموعة مميزة من أغاني الطرب التي اشتهرا بها، ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات.