شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد العزيز: مدينة راعي مصر أحد مشروعات التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن دور العمل الأهلي زاد أهميته والدعم الذي يحتاجونه قد أصبح ملحا، في ظل ما يحتاجه الشعب المصري.

وأشار خلال حفل مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقصر القبة الرئاسي الى أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشراكة وبروتوكول التعاون مع البنك التجاري الدولي، لافتا إلى مدينة راعي مصر التى أعلنت المؤسسة عن تدشينها، مشيراً إلى أنها أحد مشروعات التنمية المستدامة.

ولفت رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن تفاقم الأزمة الاقتصادية يزيد من أهمية وحتمية الدور الذي تقوم بها الجمعيات الأهلية في مصر، حيث أصبحت الحكومة غير قادرة بمفردها على تقديم كل الدعم للمواطن، بل أصبحت الجمعيات الأهلية شريك أساسي في هذا الدور ويعبر الأبرز.

ويحيي النجم مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا في نهاية الاحتفالية، ويقدمان خلالها مجموعة مميزة من أغاني الطرب التي اشتهرا بها، ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات.

يذكر أن مؤسسة راعي مصر تحرص على تقديم دعم للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية، في المحافظات المختلفة.