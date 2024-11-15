شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل راعى مصر للتنمية بالسلام الجمهورى وجولة تفقدية لقصر القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بقصر القبة الرئاسي بالسلام الجمهوري، وقبلها قام القائمون على الحفل بجولة تفقدية للضيوف لغرف القصر الملكي، وذلك بحضورالمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الوطني، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والفنان هاني رمزي والفنانة ماجدة رمزي، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر.

وتضمن الحفل فيديو تسجيلي عن إنجازات مؤسسة راعي مصر منذ تأسيسها عام 2018، والخدمات التي قدمتها للقرى الأكثر احتياجا.

ويحيي النجم مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا في نهاية الاحتفالية، ويقدمان خلالها مجموعة مميزة من أغاني الطرب التي اشتهرا بها، ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات.