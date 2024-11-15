شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: "راعى مصر" من المؤسسات الرائدة فى العمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة معنية بشكل كامل بالأسرالأكثر احتياجا، ونسعى لتوسيع الشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق حياة كريمة.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقصر القبة للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة راعي مصر ضمن مشروع أطفال أصحاء بحضور خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والفنان هاني رمزي والفنانة ماجدة زكي، وعدد من الشخصيات العامة.

وأضاف "عبد الموجود"، أن راعي مصر من المؤسسات الرائدة في العمل الأهلي، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية التي تقوم بها المؤسسة مع البنك التجاري الدولي، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار مساعد وزير التضامن إلى ضرورة التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن الحكومة لوحدها لا يمكن أن تقوم بهذا الدور لوحدها.

ولفت إلى أن مصر دولة عريقة ورائدة في المجتمع المدني، ولدينا أكثر من 34 الف حميعة أهلية، تدعمهم مصر، لتحقيق وتوفير حياة كريمة للمصريين، مشيرا إلى أن الدولة لمست جهد كبير لتلك المؤسسات ومنها راعي مصر.