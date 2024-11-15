زيلينسكي حذر المستشار الألماني من الاتصال ببوتين

اوضح مصدر في مكتب الرئاسة الأوكرانية إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من التحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، قائلا إن ذلك من شأنه أن يقلل من عزلة رئيس روسيا ويبقي الحرب مستمرة.

وأوضح المصدر لـ "رويترز"، "قال الرئيس إن هذا لن يؤدي إلى لمساعدة بوتين من خلال الحد من عزلته. بوتين لا يريد سلاما حقيقيا، وإنما استراحة من الحرب".