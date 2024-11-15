شولتس حض بوتين خلال أول اتصال بينهما منذ عامين على إنهاء الحرب بأوكرانيا وسحب قواته

أعلن المتحدّث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت، أنّ المستشار الألماني ​أولاف شولتس​ أجرى محادثةً هاتفيّةً مع الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​"، مشيرًا إلى أنّ المستشار "طالب بوتين بإنهاء الحرب في ​أوكرانيا​ وسحب القوّات الرّوسيّة منها".

ولفت إلى أن "شولتس دعا روسيا إلى إظهار استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، وأكّد تصميم ألمانيا الثّابت على دعم أوكرانيا بقدر الضّرورة"، مبيّنًا أنّ "شولتس أجرى قبل ذلك محادثةً هاتفيّةً مع الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسيفعل ذلك أيضًا بعد المحادثة مع الرّئيس الرّوسي".

وكانت قد أفادت وكالة "بلومبيرغ"، في وقت سابق اليوم، بأنّ "من المقرّر أن تجري محادثة هاتفيّة بين بوتين وشولتس اليوم".

وهذه هي المرّة الأولى الّتي يتحدّث فيها بوتين وشولتس منذ أكثر من عامين، أي بعد بدء الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة.