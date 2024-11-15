اشار مصدر قضائي لـ "رويترز" الى ان مكتب المدعي المالي الفرنسي طلب محاكمة رئيس شركة "رينو" السابق كارلوس غصن ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في قضية فساد.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: مكتب المدعي المالي الفرنسي يطلب محاكمة كارلوس غصن ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في قضية فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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