ترامب يعد بوقف الأزمة الأوكرانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، والفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بالعمل “الجاد” على هذا الأمر.

وقال ترامب في معهد أمريكا أولا: “سنعمل في الشرق الأوسط، وسنعمل بجد فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، لقد حان الوقت لكي يتوقف ذلك، حان الوقت لكي تتوقف روسيا وأوكرانيا”.

لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني وفقا لـ “سبتونيك”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب واشنطن.

وقال لافروف في مقابلة مع الصحفية الروسية مارينا كيم، عندما سئل عن احتمالات استئناف الاتصالات الروسية الأمريكية: “أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى فالداي أنه منفتح دائما على التواصل”.

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