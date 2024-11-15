اخبار العالم

مقتل ثلاثة إرهابيين في عملية أمنية شمال غرب باكستان

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة إرهابيين في عملية أمنية شمال غرب باكستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الباكستانية اليوم، في منطقة مالاكند بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المحلية في بيان اليوم، أنه تم تنفيذ العملية بالتعاون بين قوات الأمن وأجهزة المخابرات التي رصدت موقع الإرهابيين، مشيرة إلى أن الإرهابيين الثلاثة كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في أعمال إرهابية.

من جهة أخرى لقي طفلان مصرعهما إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة “مير علي” بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

Copy URL URL Copied

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا