مقتل ثلاثة إرهابيين في عملية أمنية شمال غرب باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الباكستانية اليوم، في منطقة مالاكند بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المحلية في بيان اليوم، أنه تم تنفيذ العملية بالتعاون بين قوات الأمن وأجهزة المخابرات التي رصدت موقع الإرهابيين، مشيرة إلى أن الإرهابيين الثلاثة كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في أعمال إرهابية.

من جهة أخرى لقي طفلان مصرعهما إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة “مير علي” بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

Copy URL URL Copied