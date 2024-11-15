زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة بابوا غينيا الجديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة الشرقية اليوم، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت الهيئة بأن الزلزال وقع على عمق 51 كيلومترًا وعلى مسافة 123,2 كيلومترًا عن بلدة كوكوبو الأقرب إليه. ولم تصدر أي تحذيرات من تسونامي بعد الزلزال.

وتكثر الزلازل في بابوا غينيا الجديدة التي تقع فوق “حزام النار بالمحيط الهادئ” حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

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