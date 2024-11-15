"الجزيرة": 32 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية لـ"الجزيرة"، عن سقوط 32 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع الى 43764 شخصا منذ 7 تشرين الاول 2023".
واشارت في بيان، الى أن "الحصيلة تشمل 28 شخصا لقوا حتفهم في الساعات الـ24 الأخيرة، و103,490 شخصا أصيبوا بجروح أيضا في قطاع غزة منذ بدأت الحرب".
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