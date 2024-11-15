الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي بعد رصد إطلاق صواريخ

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي بعد رصد إطلاق صواريخ".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "حرائق في منطقة الجليل الغربي عقب سقوط عدد من الصواريخ أُطلقت من لبنان".

وكانت قد أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.