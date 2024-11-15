ذكرت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "أعضاء الوفد المرافق لكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني، اعترضوا على تفتيش حقائبهم من قبل جهاز أمن مطار بيروت الدولي أثناء وصولهم إلى بيروت، إلّا أنّ جهاز أمن المطار أصرّ على التّفتيش، وقام بإقفال البوّابات ومنع الموكب من الدّخول بأمر من قيادة الجهاز"، مشيرةً إلى أنّ "على اثر ذلك، جرى تفتيش الحقائب، وعادت الأمور إلى طبيعتها".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": جهاز أمن المطار أصرّ على تفتيش حقائب أفراد الوفد المرافق للاريجاني بعد اعتراضهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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