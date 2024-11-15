حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة للمرة الثالثة

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من ظهر اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية".

كما اعلن في بيان اخر انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من ظهر اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية".