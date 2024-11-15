أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت بلدة عربصاليم، أطراف بلدة النبطية الفوقا- حرج علي الطاهر، والمساكن الشّعبيّة في مدينة صور". بالإضافة إلى ذلك، سُجّل قصف إسرائيلي مركّز على بلدتَي المنصوري ومجدل زون، وصولًا إلى بلدة بيوت السياد وضهور البياضة في جنوب صور.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على عربصاليم وأطراف النبطية الفوقا والمساكن الشعبية في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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