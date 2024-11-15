الحريري التقى لافروف: لضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701 ونرفض أي تدخل خارجي بشؤون لبنان

أشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السّابق ​سعد الحريري​، في بيان، إلى أنّ "الحريري التقى في أبو ظبي وزير خارجيّة روسيا الاتحاديّة ​سيرغي لافروف​، بحضور مبعوث الرّئيس الرّوسي الخاص للشّرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجيّة ​ميخائيل بوغدانوف​، والسّفير الرّوسي لدى الإمارات تيمور زابيروف، وشارك في اللّقاء مستشار الحريري للشّؤون الرّوسيّة جورج شعبان. وجرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع في المنطقة، في ضوء العدوان الإسرائيلي على ​لبنان​ وغزة ".

وأكّد الحريري، بحسب البيان، "ضرورة وضع حدّ للعدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان الّذي يستهدف المدنيّين والمؤسّسات الإنسانيّة والصّحيّة"، مشدّدًا على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النّار والتّطبيق الكامل للقرار الدّولي 1701 بكلّ مندرجاته من قبل الجانبين". وأبدى رفضه "أيّ تدخّل خارجي بشؤون لبنان الدّاخليّة، واستخدامه كصندوق بريد".

وأوضح المكتب الإعلامي أنّه "تمّ أيضًا تبادل وحهات النّظر حول عدد من القضايا الرّاهنة، وتمّ الاتفاق على استمرار التّواصل بين الجانبين".