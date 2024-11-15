هيئة البث الإسرائيلية: مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701"، لافتةً الى أن "مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر".

وذكرت الهيئة، أنه "وفق مشروع الاتفاق فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة بالجنوب مع اليونيفيل، وأي بيع للأسلحة إلى ⁧‫لبنان‬⁩ أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة".

وكشفت أنه "وفق مشروع الاتفاق فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة بالجنوب مع اليونيفيل، وسيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب ⁧‫لبنان‬⁩ خلال 7 أيام".