"حزب الله": استهدفنا تجمعين لقوات جيش العدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا وعند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من ظهر اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 02:15 من ظهر اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، بصليةٍ صاروخية".