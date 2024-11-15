غارة إسرائيلية ثانية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً ثانيةً استهدفت منطقة حارة حريك في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت. وكان قد هدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدًا في مبانٍ حدّدها في خرائط والمباني المجاورة لها في منطقتَي حارة حريك والحدث. وطالب في تهديده بإخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

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