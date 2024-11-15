شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تلتقى برئيسة مكتب الأونروا لتقديم الدعم وبحث الأوضاع الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد من كتلة الحوار برئاسة دكتور باسل عادل، مكتب الأونروا بالقاهرة للقاء سحر الجبوري رئيسة مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقاهرةـ وعدد من ممثلي الوكالة، وذلك بمقر الوكالة بالقاهرة لتقديم الدعم والمساندة والتضامن مع المنظمة ضد غطرسة دولة الاحتلال ووقف نشاطها.

في بداية اللقاء قدم دكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوارـ الشكر والتقدير لوكالة الأونروا علي دورها الكبير في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مثمنا موقف مصر قيادة وشعبا الداعم والمساند للشعب الفلسطيني.

وأكد وفد كتلة الحوار عن كامل دعمه ومساندته للأونروا فيما تقوم به من جهود خلال الفترة الصعبة والقاسية ودعم الفلسطينيين في التشغيل والصحة والتعليم، وذكر الوفد أن كتلة الحوار أرسلت قافلة مساعدات لدعم الاشقاء في غزة بالإضافة لتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة دعما للشعب الفلسطيني.

ومن جانبها قدمت سحر الجبوري الشكر لكتلة الحوار علي موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ومنظمة الانرواK وأضافت: « تم استشهاد 243 موظف من العاملين بمنظمة الاونروا خلال الفترة الماضية واستهداف 200 مقر من مقرات المنظمة المختلفة متسائلة كيف يمكن للاحتلال أن يقوم بقصف مقرات ومنشآت الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتى لها حصانة دولية مما يعد انتهاك غير مسبوق لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء ما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي وكافة الأطراف من مسئولية في هذا الشأن، وكذلك آخر الجهود المصرية على صعيد الاتصالات السياسية، وفي العمل على توفير كافة أوجه الدعم والمساعدات.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع كتلة الحوار للجبوري تقديراً لها ولجهودها الثمينة في ظل هذه الظروف العصيبة ضم وفد كتلة الحوار كلاً دكتور باسل عادل رئيس مجلس الأمناء ودكتورة غادة موسي نائب رئيس كتلة الحوار ودكتور نضال السعيد ونرمين ميشيل وحازم الملاح أعضاء مجلس الامناء.