شكرا لقرائتكم خبر عن بعدد تذكارى تاريخى.. "المصـور" تحتفـل بمـرور 100 عام على صدورها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت مجلة «المصور»، الصادرة عن مؤسسة «دار الهلال» هذا الأسبوع عددًا تذكاريًا ضخمًا؛ بمناسبة مرور 100 عام على صدور عددها الأول، صباح الجمعة 24 أكتوبر 1924، ويأتي هذا العدد التاريخي الذى أُعد خصيصًا لهذه المناسبة الاستثنائية في 480 صفحة من الورق الفاخر، ويضم بين طياته محتوى فريدًا وصورًا نادرة ترصد تاريخ مصر على مدار قرن من الزمان.

وفي هذا السياق قال الكاتب الصحفي عبداللطيف حامد، رئيس تحرير مجلة «المصور»، إن «المصور» أصدرت على مدار قرن كامل 5223 عددًا، تضمنت نحو نصف مليون صفحة من القصص والصور التي عكست نبض الوطن في مختلف مراحل تاريخه.

وأضاف أن «استمرار المجلة في الصدور بشكل أسبوعي على مدار هذه المدة الطويلة يعد إنجازًا مهمًا، حيث حافظت على مكانتها كأحد أقدم وأهم المنابر الصحفية التنويرية في العالم العربي».

وأضاف رئيس التحرير، أن «العدد التذكاري يروى قصة مصر عبر 100 سنة، ويتضمن مجموعةً من الوثائق والصور المميزة التي تقدم لمحة شاملة عن الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية في البلاد، كما يتضمن العدد هدية خاصة للقراء، وهى نسخة من العدد الأول للمجلة الصادر في 24 أكتوبر 1924، والذى يسلط الضوء على مصر فى تلك الحقبة من الزمن».

وأوضح «حامد» أن «المصور» تتعهد بالتزامها بتقديم المادة الصحفية المتميزة، مع التركيز على التوثيق التاريخي، والابتكار في تقديم المحتوى، من خلال التوسع في عالم صحافة الديجيتال والسوشيال ميديا في منصات التواصل الاجتماعي كافة؛ من أجل الوصول إلى القراء الأعزاء في كل الوسائط وجميع المناطق ومختلف الأعمار، مما يزيد من تأثير هذه المجلة العريقة التي تواكب كل التطورات، وفى جميع العصور.

من جانبه، أكد الصحفي أشرف التعلبى، مدير تحرير العدد التذكاري، أن العدد المئوي لمجلة «المصور» يتناول تاريخ البلاد على مدار قرن كامل من خلال مجموعة من الوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية النادرة، التي تَعرض لحظات فارقة في تاريخ مصر الحديث، بدءًا من التحول السياسي المهم في مصر بعد دستور 1923، مرورًا بتسجيل كامل للحقبة الملكية أيام الملك فؤاد الأول والملك فاروق، ثم توثيق كامل لمرحلة ما بعد ثورة 23 يوليو 1952، ومن بعدها من حروب، مرورًا بثورات واحتجاجات وتغيرات سياسية واقتصادية مهمة، كما يتضمن العدد الكثير من المقتطفات من الأعداد السابقة للمجلة، التي كانت شاهدة على اللحظات المفصلية في تاريخ الأمة.

وأكد «التعلبى» أن «العدد يتجاوز كونه مجرد إصدار صحفي، بل هو وثيقة تاريخية ترصد الأحداث الكبرى التي شهدتها مصر، من خلال تقديم أكثر من 100 قضية وطنية و100 قضية فكرية وتنورية تناولتها المجلة على مدار قرن كامل، وهو ما يجعل العدد مرجعًا أساسيًا للباحثين والمهتمين بتاريخ مصر المعاصر».

وأضاف: «التعلبى» :«العدد التاريخي يضم حوارات نادرة مع أبرز الشخصيات التي أثَّرت في مختلف المجالات، إلى جانب مقالات نادرة لكبار الساسة والمفكرين، والكثير من الصور الفريدة التي تمتلكها المصور في أرشيفها الضخم الذى يزيد على مليوني صورة، ومن خلال هذا العدد المميز، تؤكد مجلة «المصور» على مكانتها الرائدة فى تاريخ الصحافة العربية، وعلى عزمها فى الاستمرار كأداة تنويرية ومرآة تعكس حياة الأمة فى ماضيها وحاضرها».

مجلس تحرير مجلة المصور

عدد تاريخي لمجلة المصور