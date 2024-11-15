قامت جمعية "من حقّي الحياة" بتوزيع ما مجموعه ٤٠ كرسي عادي وكهربائي إلى دار العناية التابع للراهبات اللبنانيات المارونيات - حبوب، دار الراحة التابع لراهبات القربان - كفرمسحون، جمعية "wheelchair taxi"، جمعية بيار أبو سمرا الخيرية وعدد من المستوصفات في جبيل والمحيط إضافة إلى عدد من الأفراد.
ويأتي ذلك بنتيجة الحملة التي اطلقتها الجمعيّة في نهاية شهر آب، وسعياً منها لدعم مراكز الراحة في قضاء جبيل والمحيط، وتأمين ما يلزم لراحة المرضى وتسهيل مهمة العاملين في خدمتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعيّة "من حقّي الحياة " وزّعت الكراسي الخاصة بالمرضى على مراكز الراحة في قضاء جبيل والمحيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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