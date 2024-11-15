"معاريف": الحوادث الأخيرة ضد وحدة إيجوز والكتيبة 51 من لواء جولاني دفعت إلى إعادة تقييم التكتيكات العسكرية

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه "الحوادث الأخيرة ضد وحدة إيجوز والكتيبة 51 من لواء جولاني دفعت إلى إعادة تقييم التكتيكات العسكرية، مع التركيز على زيادة القدرة على القتال باستخدام القوات الجوية والمدرعات والمدفعية".
ورأى الصحيفة، أنه "يُعتبر إرسال الجنود إلى مبانٍ أو إلى مناطق ذات نباتات كثيفة أمرًا غير منطقي من الناحية العملياتية".
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