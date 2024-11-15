انخفاض سعر صفيحتي البنزين 13000 ليرة وارتفاع سعر المازوت 2000 ليرة واستقرار سعر قارورة الغاز

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 13000 ليرة لبنانية، وارتفع سعر المازوت 2000 ليرة لبنانية فيما استقرّ سعر الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: - بنزين 95 أوكتان: 1424.000 ليرة لبنانية. - بنزين 98 أوكتان: 1464.000 ليرة لبنانية. - المازوت: 1325.000 ليرة لبنانية. - الغاز: 1051.000 ليرة لبنانية.

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