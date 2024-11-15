رئيس الوزراء الهنغاري: على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في العقوبات على روسيا لأنها تبقي أسعار الطاقة مرتفعة

ذكر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن "على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في العقوبات على روسيا لأنها تبقي أسعار الطاقة مرتفعة".

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، في 24 شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى أوكرانيا، في وقت تؤكد فيه موسكو أن العقوبات الغربية لم تحقق أهدافها.

وفي وقت سابق من شهر تشرين الثاني الحالي، رجحت وكالة "بلومبرغ" أن يعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا تجارية ورسوما جمركية على المنتجات الزراعية، قبل 24 شباط في عام 2025.

وأضافت الوكالة أن "الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا على حزمة عقوبات أكبر، ويأمل أن يتبناها أوائل العام المقبل".

ويشار إلى أن هذه الحزمة قد تشمل المزيد من القيود على التجارة، فضلا عن الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الروسية.