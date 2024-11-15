المرشح لمنصب سفير واشنطن بإسرائيل: تطبيق السيادة على الضفة قرار تتخذه إسرائيل ولا نفرضه نحن

أشار المرشح لمنصب سفير واشنطن بإسرائيل مايك هاكابي، الى أن "تطبيق السيادة على الضفة قرار تتخذه إسرائيل ولا نفرضه نحن".

وكان قد قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء إنه "سيرشح حاكم ولاية أركنسو السابق مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، وهاكابي أحد المحافظين المؤيدين لإسرائيل والذي قد يعطي تعيينه في هذا المنصب لمحة عن السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه الصراعات في الشرق الأوسط".

وكان هاكابي مقدما لبرنامج تلفزيوني أسبوعي على قناة "فوكس نيوز" لمدة ست سنوات حتى عام 2015، وقال هاكابي في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن عام 2017 "لا يوجد شيء اسمه احتلال"، مشيرا إلى "الضفة الغربية بالاسم العبري يهودا والسامرة".