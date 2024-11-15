الإيكونومست: محادثات التوصل لاتفاق في لبنان أصبحت أكثر تقدما وانسحاب إسرائيل بالكامل من غزة مستبعد

أفادت صحيفة الإيكونومست، بأن "المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان أصبحت أكثر تقدما الآن".

إلى ذلك، أشارت إلى أن "انسحاب إسرائيل بالكامل من غزة مستبعد بعد إحكام قبضتها على 3 قطاعات ودفع معظم السكان إلى الجنوب"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع بدعم أميركي.

وأمس، أفادت معلومات قناة الجديد، بأن "السفيرة الاميركية ليزا جونسون سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة خطية تتضمن مقترح حل وقف اطلاق النار".

ووفقاً للمصادر، سلمت جونسون بري ورقة الاتفاق أو ما يسمى بمقترح الحل، نيابة عن آموس هوكستين، وترتكز ورقة الاتفاق هذه، على القرار 1701، بلا أي زيادة أو نقصان.

وبحسب معلومات الجديد فإن "المقترح يستلزم دراسة قبل الرد لاسيما وان بري سيتشاور مع حزب الله المعني مباشرة بوقف اطلاق النار".