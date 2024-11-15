شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: حرب الشائعات لن تنته والعبرة بالمواجهة والاصطفاف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن حرب الشائعات لن تنته، طالما أن هناك إنجاز تحققه الدولة المصرية، وأن هناك استقرار ينعم به الشعب المصري، مشددا على أن حرب الشائعات أصبحت جزء لا يتجزأ من خطط الحروب الحديثة، لما لها من أثر كبير وتكلفة أقل، مع اعتبار أن الخسائر صفر، ومن الملاحظ أنها لا تستخدم أثناء الحروب وفقط، ولكنها أصبحت تستخدم بالتوازي قبل وأثناء وحتى بعد الحروب.

وأضاف عناني، أنه من الخطأ اعتبار أن الشائعات تطلق بعشوائية، ولكنها تطلق بدراسة ورصد، وهناك مخطط زمني وتوقيت لكل شائعة، مع رصد وتسجيل آثار كل شائعة ومدي تحقيق الهدف منها، وهو الأمر الذي تواجهه الدولة المصرية، بالمواجهة مع استخدام وسائل حديثة مناسبة، وهو ما أعطى أفضلية للدولة للسيطرة علي تلك الشائعات.

وأكد أن حرب الشائعات أشبه بحرب العصابات، وتستخدم سياسات الكر والفر، وهو ما ندركه جميعا، ويتطلب يقظة ومواجهة مبكرة، مع زيادة الوعي لدى المواطنين، مشددا على أن الاصطفاف الوطني خيار استراتيجي أساسي لمجابهة تلك الحرب، مع الدعوة لكل الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب بالقيام بدورها في مجابهة أي شائعة والسيطرة عليها.