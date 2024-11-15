الأب سمعان: دير مار أنطونيوس في النبطية تضرر بفعل الغارات الإسرائيلية

أكد رئيس دير مار انطونيوس في النبطية الأب جوزف سمعان، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أنه "تضرر الدير بفعل الغارات الإسرائيلية. ونحن نتكل على ربنا ونطلب السلام للبنان، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. صلاتنا حتى يعم السلام، فنحن كرجال دين لا نتكلم إلا بالإيمان والرجاء والأمل، وربنا لن يترك لبنان، وإيماننا كبير في ان تنتهي الحرب ويحل السلام".

وأكد ان "الحضور المسيحي في النبطية تاريخي وليس جديدا"، مشددا على "العمل للحفاظ على هذا الوجود وجذوره".