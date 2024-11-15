استشهاد رئيس مركز الدفاع المدني الإقليمي في بعلبك بلال رعد جراء الغارة على دورس

استشهد رئيس مركز الدفاع المدني في بعلبك بلال رعد، في الغارة التي استهدفت المركز والمبنى المجاور في دورس، وفق ما افاد مراسل النشرة في البقاع.

وكان رعد شارك بنفسه إلى جانب عناصر الدفاع المدني في انتشال الشهداء وجمع الأشلاء، وإنقاذ الجرحى، عصر اليوم من تحت أنقاض المبنى الذي دمرته غارة معادية في حي الشُعب في مدينة بعلبك.

وفي وقت سابق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني في دورس أدى إلى سقوط اثني عشر شهيدا، كذلك تم رفع أشلاء من المكان، وأصيب شخص بجروح خطرة، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".