حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمّعَين لقوات العدو عند أطراف طيرحرفا وفي مستوطنة كريات شمونة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 11:15 من مساء اليوم الخميس 14-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية".

وأكد أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 11:15 من مساء اليوم الخميس 14-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا بصليةٍ صاروخية".