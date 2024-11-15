مباراة فرنسا وإسرائيل في باريس شهدت مناوشات وصافرات استهجان

قوبل عزف النشيد الإسرائيلي بصيحات استهجان وصفارات من قبل الجماهير في ملعب فرنسا قبل مباراة المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الإسرائيلي في دوري الأمم الأوروبية.

وتأتي هذه المباراة بعد أسبوع من الاشتباكات التي شهدتها أمستردام خلال مباراة في الدوري الأوروبي كان فريق مكابي تل أبيب أحد طرفيها، وهي اشتباكات بدأت بعد استفزازت أقدم عليها إسرائيليون قبل المباراة تجاه العرب وفلسطين.

وشهدت المباراة في باريس مناوشات بين الجماهير في مدرجات ملعب ستاد دو فرانس، قبل أن يتدخل الأمن لفض الاشتباكات.

وعززت السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية في العاصمة باريس قبل المباراة بين فرنسا وإسرائيل على أمل تجنب تكرار الاشتباكات بين السكان المحليين والمشجعين الإسرائيليين في أمستردام الأسبوع الماضي.