شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: مواجهة الشائعات تتطلب تضافر جهود المجتمع المدني والجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني في مواجهة الشائعات وتعزيز الوعي المجتمعي، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه نشر الحقائق وتقديم المعلومات الموثوقة.

وقال أحمد فوقي في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه في ظل انتشار المعلومات المضللة وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع، تعمل منظمات المجتمع المدني بشكل دؤوب من خلال حملات التوعية والتثقيف، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل، لبناء قدرات الأفراد على التحقق من المعلومات وتفادي الانسياق وراء الشائعات.

وأشار فوقي، إلى أن مواجهة الشائعات تتطلب تضافر الجهود بين المجتمع المدني والجهات الحكومية ووسائل الإعلام، من أجل تعزيز الشفافية، وإتاحة المعلومات الصحيحة للمواطنين، متابعا :"كما تلتزم المنظمات بتعزيز الوعي النقدي لدى الأفراد، وتحفيزهم على تبني نهج التحري والتأكد قبل نشر أو تداول أية معلومات."

ولفت أحمد فوقي، الى أن مؤسسة مصر السلام لديها اهتمام بتطبيق منهجيات التدقيق المعلوماتي بهدف مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، من خلال التحقق من صحة الأخبار والبيانات المتداولة وتقديم الحقائق الموثوقة للمجتمع، مشيرا الى أنهم يسعوا لتعزيز وعي الأفراد وقدرتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، بما يساهم في بناء بيئة مجتمعية قائمة على الشفافية والمصداقية.

