أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء اليوم الخميس 14-11-2024، وللمرّة الأولى، قاعدة "تل حاييم" (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي)، التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا للمرة الأولى قاعدة تل حاييم لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو بتل أبيب بصواريخ نوعيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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